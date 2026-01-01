Chaussure Air Jordan 4 RM pour ado

Air Jordan 4 RM
Chaussure pour ado
Quand on joue toute la journée, il faut des chaussures à la hauteur. Idéale pour tout ce que tu fais, cette sneaker reprend le meilleur de la AJ4 et met l'accent sur le confort et la résistance. L'unité Max Air amortit chacun de tes pas. Et on a aussi intégré des parties de l'empeigne à une cage solide et souple qui enveloppe la chaussure. Résultat : elle résiste mieux à l'usure du quotidien.
- Couleur affichée : Noir/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Article : IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Quand on joue toute la journée, il faut des chaussures à la hauteur. Idéale pour tout ce que tu fais, cette sneaker reprend le meilleur de la AJ4 et met l'accent sur le confort et la résistance. L'unité Max Air amortit chacun de tes pas. Et on a aussi intégré des parties de l'empeigne à une cage solide et souple qui enveloppe la chaussure. Résultat : elle résiste mieux à l'usure du quotidien.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence durable.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Logo Nike Air au talon
- Jumpman sur la languette et la semelle
- Couleur affichée : Noir/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Article : IM6033-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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