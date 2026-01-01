Chaussure Air Jordan 11 "Quai 54" pour homme

Air Jordan 11 "Quai 54"
Chaussure pour homme
En 2003, Jordan s'est associé à l'un des tournois de streetball les plus célèbres au monde : le Quai 54, organisé à Paris. Chaque saison, une nouvelle collection de sportswear est développée, mêlant la fraîcheur du streetball au statut légendaire de la marque Jordan. Cette version de la AJ11 perpétue la tradition avec un mudguard spécial orné de l'imprimé éléphant emblématique et d'empiècements en mesh, ainsi qu'un nouveau motif en maille sur l'empeigne.
- Couleur affichée : Gunsmoke/Multicolore
- Article : IR2368-001
Air Jordan 11 "Quai 54"
En 2003, Jordan s'est associé à l'un des tournois de streetball les plus célèbres au monde : le Quai 54, organisé à Paris. Chaque saison, une nouvelle collection de sportswear est développée, mêlant la fraîcheur du streetball au statut légendaire de la marque Jordan. Cette version de la AJ11 perpétue la tradition avec un mudguard spécial orné de l'imprimé éléphant emblématique et d'empiècements en mesh, ainsi qu'un nouveau motif en maille sur l'empeigne.
Avantages
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Renfort latéral profilé tout autour de la chaussure pour plus de résistance et une silhouette épurée.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Empeigne en cuir
- Semelle intermédiaire en mousse
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Gunsmoke/Multicolore
- Article : IR2368-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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