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Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG pour ado - Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Chaussure pour ado

139,99 €
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Emblématique mais toujours tendance, la célèbre Air Jordan 1 a été revisitée pour les fans de sneakers d'aujourd'hui. Cette version Retro High OG est réalisée en cuir premium, avec un amorti confortable et des détails classiques.


  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Emblématique mais toujours tendance, la célèbre Air Jordan 1 a été revisitée pour les fans de sneakers d'aujourd'hui. Cette version Retro High OG est réalisée en cuir premium, avec un amorti confortable et des détails classiques.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col montant
  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9927-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (4)

4.8 étoiles

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG pour ado

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €
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