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Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme - Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Chaussure pour homme

179,99 €
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Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.


  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ1 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. L'empeigne en tissu tissé noir affiche des tons University Red et blanc pour encore plus d'ADN Jumpman iconique. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.

Avantages

  • Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Article : II9811-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (17)

4.8 étoiles

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Chaussure Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club pour homme

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €
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