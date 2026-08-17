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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - Noir/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

149,99 €
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Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.


  • Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
  • Article : IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Tissu à motifs réfléchissants sur les empiècements latéraux, pour une meilleure visibilité.
  • Empeigne en cuir pleine fleur pour une résistance exceptionnelle.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
  • Article : IO2052-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €
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