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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - True Red/Blanc/Court Purple/Noir

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

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La grandeur du basket est dans l'ADN de la Air Jordan 1. Cette édition mi-montante rend hommage au premier championnat de MJ, avec un contraste audacieux de couleurs pour Chicago et Los Angeles, ainsi que du cuir brossé.


  • Couleur affichée : True Red/Blanc/Court Purple/Noir
  • Article : IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

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La grandeur du basket est dans l'ADN de la Air Jordan 1. Cette édition mi-montante rend hommage au premier championnat de MJ, avec un contraste audacieux de couleurs pour Chicago et Los Angeles, ainsi que du cuir brossé.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de durabilité et structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : True Red/Blanc/Court Purple/Noir
  • Article : IQ9383-611

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (6)

5 étoiles

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE

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