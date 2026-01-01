 
image 1 sur 9
Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Noir/Noir/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour ado

114,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
  • Article : IX3528-010

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Col mi-montant
  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
  • Article : IX3528-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan 1 Mid SE.

    Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus