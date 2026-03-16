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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Noir/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour ado

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Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.


  • Couleur affichée : Noir/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Article : IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de réduction

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Article : IB7053-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (1)

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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

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