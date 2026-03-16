Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.
Air Jordan 1 Mid SE
Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Air Jordan 1 Mid SE