Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado

Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour pré-ado
La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Col mi-montant
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IX3526-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Air Jordan 1 Mid.
Air Jordan 1 Mid