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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

139,99 €
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IO2047-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IO2047-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Air Jordan 1 Low SE

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