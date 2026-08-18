 
image 1 sur 10
Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Blanc/Noir/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

139,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Lacets de style ruban
  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

4.8 étoiles

  • ΕΛΕΝΗΠ289869565

    No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look