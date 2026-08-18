Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

ΕΛΕΝΗΠ289869565
No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.
Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Air Jordan 1 Low SE
Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
ΕΛΕΝΗΠ289869565
No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.
Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Beautiful
Amber668062902
So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.
Air Jordan 1 Low SE