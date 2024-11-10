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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

99,99 €
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Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.


  • Couleur affichée : Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Article : HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.

Avantages

  • Cuir premium qui donne plus de structure et de résistance à l'empeigne.
  • Semelle intermédiaire en mousse qui amortit tes pas en toute légèreté.
  • Unité Nike Air encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Semelle cupsole
  • Jumpman brodé
  • Logo Wings au talon
  • Couleur affichée : Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Article : HF1863-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (6)

4.3 étoiles

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

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