 
image 1 sur 11
Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

99,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look