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Chaussure Air Jordan 1 Low pour pré-ado - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Chaussure pour pré-ado

94,99 €
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages

  • Cuir et cuir synthétique pour plus de durabilité.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6049-451

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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