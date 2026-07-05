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Chaussure Air Jordan 1 Low pour Homme - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Chaussure pour homme

129,99 €
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6045-451

Air Jordan 1 Low

129,99 €

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Les perforations sur les côtés renforcent la respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6045-451

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Chaussure Air Jordan 1 Low pour Homme

Air Jordan 1 Low

129,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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