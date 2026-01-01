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Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but - Noir/Blanc

Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but

Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV

22,99 €
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Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IQ6934-010

Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but

22,99 €

Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Le bord allongé maintient la chaussette en place et réduit les plis.

Détails du produit

  • 95 % polyester / 5 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IQ6934-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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