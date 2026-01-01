Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but

Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but
Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV
Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but
Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le bord allongé maintient la chaussette en place et réduit les plis.
Détails du produit
- 95 % polyester / 5 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ6934-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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