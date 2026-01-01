Casquette souple en maille Nike Club

Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple en maille
Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.
- Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IQ1326-323
Nike Club
Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.
Détails du produit
- Fermeture à glissière réglable en métal
- Corps : 100 % coton. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de l'avant : 100 % polyester
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IQ1326-323
Livraison et retours
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