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Casquette souple en maille Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Matériaux recyclés

Nike Club

Casquette souple en maille

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Noir/Ale Brown/Sanddrift
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Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.


  • Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Article : IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.

Détails du produit

  • Fermeture à glissière réglable en métal
  • Corps : 100 % coton. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de l'avant : 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Article : IQ1326-323

Livraison et retours

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