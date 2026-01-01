Casquette Nike Club 5P Chelsea 25/26

Chelsea 25/26
Casquette Nike Club 5P
Modèle traditionnel de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est facile à porter. Avec sa matière souple au fini délavé, elle est tout de suite confortable. Sa visière préformée lui donne un look casual et la lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.
- Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
- Article : IU3896-010
Chelsea 25/26
Modèle traditionnel de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est facile à porter. Avec sa matière souple au fini délavé, elle est tout de suite confortable. Sa visière préformée lui donne un look casual et la lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.
Avantages
- Avec son design classique de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est parfaite pour toutes les occasions.
- Casquette de profondeur moyenne qui repose juste au-dessus de la tête pour un look casual et facile à porter.
- Lanière arrière réglable avec glissière métallique. Extrémité de la lanière qui s'insère dans le bandeau.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
- Article : IU3896-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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