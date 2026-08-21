Casquette délavée souple Futura Nike Club pour enfant

Nike Club
Casquette délavée souple Futura
Véritable classique facile à porter, la casquette Nike Club est en sergé de coton doux au fini délavé. Son design de profondeur moyenne en fait un modèle tout de suite confortable. Sa visière incurvée lui donne un look décontracté. La lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.
- Couleur affichée : Blanc/Noir
- Article : FB5368-100
Nike Club
Véritable classique facile à porter, la casquette Nike Club est en sergé de coton doux au fini délavé. Son design de profondeur moyenne en fait un modèle tout de suite confortable. Sa visière incurvée lui donne un look décontracté. La lanière réglable à l'arrière te permet de l'ajuster comme il faut.
Avantages
- Avec son design classique de profondeur moyenne, la casquette Nike Club est parfaite pour toutes les occasions.
- Tissu en sergé de coton doux et lisse pour un confort parfait toute la journée.
- Design de profondeur moyenne qui repose juste au-dessus de la tête pour un look décontracté et facile à porter.
- Lanière arrière réglable avec un curseur métallique. Extrémité de la lanière qui s'insert dans le bandeau.
Détails du produit
- Œillets brodés
- Logo Nike Futura brodé au centre de la couronne
- 100 % coton
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Noir
- Article : FB5368-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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