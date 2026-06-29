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Casquette de trail réglable Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap - Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Casquette de trail réglable Dri-FIT

49,99 €

Bientôt disponible

Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsée par l'innovation Radical AirFlow, cette casquette ACG Fly, idéale pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc
  • Article : IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsée par l'innovation Radical AirFlow, cette casquette ACG Fly, idéale pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée, très doux sur la peau, évacue rapidement la chaleur corporelle. La fermeture à scratch griffée ACG permet un ajustement facile, à tout moment.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Profilée et ajustée, cette casquette reste bien en place quand tu accélères le rythme sur les terrains difficiles.
  • La visière pré-incurvée réduit l'éblouissement.

Détails du produit

  • Fermeture à scratch réglable
  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc
  • Article : IX1854-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

Casquette de trail réglable Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap

ACG Radical AirFlow Fly Cap

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