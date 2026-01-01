Casquette de peintre souple en denim Nike Club

Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette de peintre souple en denim
La peinture à l'aérographe donne à cette casquette en denim un effet vieilli. Elle présente une visière incurvée et une coupe de profondeur moyenne pour un look classique. A
- Couleur affichée : College Navy/Pink Foam
- Article : IQ1314-419
Nike Club
La peinture à l'aérographe donne à cette casquette en denim un effet vieilli. Elle présente une visière incurvée et une coupe de profondeur moyenne pour un look classique. A
Détails du produit
- Écusson tissé
- Attache réglable à l'arrière
- Fermeture à glissière en métal
- Corps : 100 % coton. Doublure de l'empiècement avant : 100 % polyester
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : College Navy/Pink Foam
- Article : IQ1314-419
Livraison et retours
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