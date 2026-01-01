Cardigan Nike Sportswear Club pour ado

Nike Sportswear Club
Cardigan pour ado
Un cardigan, c'est à la fois chic et sportif. Élégant, mais décontracté. Confectionné en molleton, notre pull boutonné est un incontournable confortable que tu peux porter pour sublimer toutes tes tenues tout en profitant d'un confort optimal.
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IM5082-010
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Un cardigan, c'est à la fois chic et sportif. Élégant, mais décontracté. Confectionné en molleton, notre pull boutonné est un incontournable confortable que tu peux porter pour sublimer toutes tes tenues tout en profitant d'un confort optimal.
Avantages
- Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
- Une coupe ample pour une silhouette décontractée et une superposition facile.
Détails du produit
- Logos Nike et Swoosh brodés
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IM5082-010
Taille et coupe
- Le modèle (femme) porte une taille M et mesure 145 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille S et mesure 137 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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