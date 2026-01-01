Bob Nike Apex Chelsea 25/26

Chelsea 25/26
Bob Nike Apex
Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !
- Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
- Article : IU3824-010
Chelsea 25/26
Profite du soleil dans un look amusant avec le bob Nike Apex. Aussi facile à enfiler qu'à replier quand tu ne veux pas le porter, ce modèle léger t'offre un confort absolu quand le soleil est de sortie et que l'aventure est au programme !
Avantages
- Le bob Apex à profondeur moyenne offre une protection à 360 degrés.
- Modèle sans structure facile à ranger en le repliant à plat.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Noir/Vibrant Yellow
- Article : IU3824-010
Livraison et retours
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