Bob Nike ACG Apex

Matériaux recyclés
Nike ACG Apex
Bob
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
Une couverture réglable et un design compressible : ce n'est pas un bob ordinaire. Il a été inspiré par notre voyage dans les montagnes des Dolomites, où nous avons constaté la nécessité d'un équipement adaptable. Lorsqu'il fait chaud et que tu veux sentir la brise, retire le haut pour exposer une couronne en maille. Il se met à pleuvoir ? Mets-toi à l'abri sous le bord déperlant qui fait tout le tour de ta tête.
- Couleur affichée : Olive Flak/Noir
- Article : IM6152-368
Nike ACG Apex
Une couverture réglable et un design compressible : ce n'est pas un bob ordinaire. Il a été inspiré par notre voyage dans les montagnes des Dolomites, où nous avons constaté la nécessité d'un équipement adaptable. Lorsqu'il fait chaud et que tu veux sentir la brise, retire le haut pour exposer une couronne en maille. Il se met à pleuvoir ? Mets-toi à l'abri sous le bord déperlant qui fait tout le tour de ta tête.
Bob Apex
Le bob Apex à profondeur moyenne protège à 360 degrés.
Modèle repliable
Si tu n'as pas besoin de protection supplémentaire, recherche les étiquettes « Pack it in » et « Pack it out ». Utilise les boutons-pression près de ces étiquettes pour remballer ce chapeau dans une pochette compacte et légère.
Design soigné
Un mousqueton ajoute une touche ACG classique et te permet de clipser le chapeau à l'extérieur de votre sac pour le transporter facilement. Avec sa sangle réglable sous le menton, tu peux l'ajuster comme tu veux.
Détails du produit
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Bandeau intérieur anti-transpirant
- Logo Nike ACG à motif réfléchissant
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Olive Flak/Noir
- Article : IM6152-368
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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