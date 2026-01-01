Matériaux recyclés
Beşiktaş J.K.
Short en maille Nike Football pour homme
Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.
- Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Bright Crimson
- Article : IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Bright Crimson/Bright Crimson
- Article : IZ6031-011
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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