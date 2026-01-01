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Bandeau à nouer Nike Tennis Premier - Blanc/Noir

Nike

Bandeau à nouer Tennis Premier

22,99 €
Blanc/Noir
Noir/Blanc
TAILLE UNIQUE
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Ce bandeau à nouer Nike retiens tes cheveux et la sueur en même temps. Avec sa technologie anti-transpiration et son coton respirant, il t'aide à rester au sec tout en profitant d'un confort optimal, sets après sets.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : IW5822-101

Nike

22,99 €

Ce bandeau à nouer Nike retiens tes cheveux et la sueur en même temps. Avec sa technologie anti-transpiration et son coton respirant, il t'aide à rester au sec tout en profitant d'un confort optimal, sets après sets.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 59 % coton / 37 % polyester / 4 % élasthanne
  • Swoosh Nike appliqué par transfert thermique
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Noir
  • Article : IW5822-101

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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