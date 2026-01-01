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Ballon Nike Skills Angleterre 2026/27 - Blanc/Obsidian

Angleterre 2026/27

Ballon Nike Skills

19,99 €

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Tu veux perfectionner ton jeu de jambes ? Ce ballon plus petit est idéal pour t'entraîner et gagner en confiance.


  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian
  • Article : IQ7542-100

Angleterre 2026/27

19,99 €

Tu veux perfectionner ton jeu de jambes ? Ce ballon plus petit est idéal pour t'entraîner et gagner en confiance.

Avantages

Taille 1 idéale pour se perfectionner à tout âge.

Détails du produit

  • Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian
  • Article : IQ7542-100

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    Ballon Nike Skills Angleterre 2026/27

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