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Ballon Nike Academy Angleterre 2026/27 Academy Ball - Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc

Angleterre 2026/27 Academy Ball

Ballon Nike Academy

32,99 €
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Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.


  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
  • Article : IQ7563-100

Angleterre 2026/27 Academy Ball

32,99 €

Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.

Avantages

Technologie de rainures moulées Nike Aerowsculpt qui dévient la circulation de l'air autour du ballon, pour réduire les frottements et améliorer la stabilité de la trajectoire.

Détails du produit

  • Revêtement texturé pour un toucher de balle homogène lors des passes, des tirs et des dribbles. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
  • 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Couleur affichée : Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
  • Article : IQ7563-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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