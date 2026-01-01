Ballon Nike Academy Angleterre 2026/27 Academy Ball

Angleterre 2026/27 Academy Ball
Ballon Nike Academy
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
- Article : IQ7563-100
Angleterre 2026/27 Academy Ball
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
Avantages
Technologie de rainures moulées Nike Aerowsculpt qui dévient la circulation de l'air autour du ballon, pour réduire les frottements et améliorer la stabilité de la trajectoire.
Détails du produit
- Revêtement texturé pour un toucher de balle homogène lors des passes, des tirs et des dribbles. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
- 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian/Speed Red/Blanc
- Article : IQ7563-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Angleterre 2026/27 Academy Ball.
Angleterre 2026/27 Academy Ball