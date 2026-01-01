 
image 1 sur 2
Ballon de foot Nike Academy Elite - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Academy Elite

Ballon de foot

64,99 €
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Détails du produit

  • 47 % caoutchouc / 34 % polyuréthane (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Academy Elite.

    Ballon de foot Nike Academy Elite

    Nike Academy Elite

    64,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Item 3 of 8