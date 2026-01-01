Ballon de foot Nike Academy Elite

Nike Academy Elite
Ballon de foot
Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0639-100
Nike Academy Elite
Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.
Détails du produit
- 47 % caoutchouc / 34 % polyuréthane (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % rayonne
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0639-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Academy Elite.
Nike Academy Elite