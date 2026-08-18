Leggings Dri-FIT Nike per a dona: transpirabilitat i comoditat a cada passa
Estigues tranquil·la mentre entrenes sota pressió. La tecnologia Dri-FIT dels leggings Nike afavoreix una evaporació ràpida de la suor perquè puguis mantenir la transpirabilitat i la comoditat en els entrenaments més durs. A més, la ventilació extra que aporten els panells de malla t'ajuda a mesura que entres en calor.
El teixit superelàstic proporciona la comoditat d’uns leggings per a carreres més llargues i entrenaments més intensos. A més, els leggings Dri-FIT Nike s'adapten als teus moviments perquè res et freni. Amb el teixit no transparent et sentiràs protegida i et podràs centrar a fons en el teu entrenament.
Escull els leggings Nike Dri-FIT per a dona: s'adapten al teu cos i t'aporten subjecció allà on la necessites. El resultat? Una llibertat de moviment que et farà sentir realment còmoda. La banda ampla de la cintura t'aporta seguretat perquè puguis esforçar-te encara més, mentre que els dissenys amb costures mínimes et permetran moure les cames amb llibertat i assolir els teus objectius tant al gimnàs com a la pista sense cap distracció.