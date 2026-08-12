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Dona Dri-FIT Bàsquet Roba

(50)
Luka Doncic Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Doncic Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
Materials reciclats
Luka Doncic Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Samarreta de bàsquet - Home
KD x NOCTA
Nike Samarreta de bàsquet - Home
119,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Pantalons curts de punt Nike - Home
Materials reciclats
KD x NOCTA
Pantalons curts de punt Nike - Home
79,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Supervendes
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike Pro
Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
37,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalons curts de bàsquet de malla Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Essential
Pantalons curts de bàsquet de malla Dri-FIT - Dona
34,99 €
Sabrina
Sabrina Samarreta de bàsquet Nike Dri-FIT
Novetats
Sabrina
Samarreta de bàsquet Nike Dri-FIT
44,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Dessuadora amb caputxa oversized de bàsquet - Dona
Nike Phoenix Fleece
Dessuadora amb caputxa oversized de bàsquet - Dona
99,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta folgada - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta folgada - Dona
37,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Samarreta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materials reciclats
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Samarreta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Nike
Nike Pantalons de bàsquet separables de teixit Fleece - Dona
Nike
Pantalons de bàsquet separables de teixit Fleece - Dona
94,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
A'ja Wilson
Pantalons curts de bàsquet de 10 cm Dri-FIT - Dona
54,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Golden State Warriors Association Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
Supervendes
Nike Pro 365
Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
32,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Pantalons curts Dri-FIT de bàsquet
Materials reciclats
A'ja Wilson
Pantalons curts Dri-FIT de bàsquet
64,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Victory
Materials reciclats
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Victory
99,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Samarreta de bàsquet asimètrica reversible Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
A'ja Wilson
Samarreta de bàsquet asimètrica reversible Dri-FIT - Dona
54,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Materials reciclats
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Boston Celtics Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Golden State Warriors Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Boston Celtics Association Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Dessuadora amb caputxa Nike Basketball
WNBA All-Star Weekend
Dessuadora amb caputxa Nike Basketball
89,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Los Angeles Lakers Association Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Materials reciclats
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Samarreta de bàsquet Nike
Materials reciclats
WNBA Legends
Samarreta de bàsquet Nike
79,99 €
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Pantalons curts de malla WNBA Flow
Nike WNBA 30th
Pantalons curts de malla WNBA Flow
69,99 €
Nike Rival
Nike Rival Sostenidors esportius amb coixinet de subjecció ultraalta - Dona
Supervendes
Nike Rival
Sostenidors esportius amb coixinet de subjecció ultraalta - Dona
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Crossover
Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona
30 % de descompte
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Pantalons curts Diamond
Materials reciclats
Jordan Dri-FIT Sport
Pantalons curts Diamond
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts de 13 cm - Dona
Jordan Sport
Pantalons curts de 13 cm - Dona
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm Dri-FIT - Dona
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Samarreta estampada Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Samarreta estampada Dri-FIT - Dona
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
49,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Dona
Jordan Sport Crossover
Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Dona
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Sostenidors esportius Jumpman de subjecció mitjana amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Sostenidors esportius Jumpman de subjecció mitjana amb coixinet - Dona
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de teixit Woven Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de teixit Woven Dri-FIT - Home
30 % de descompte
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Jordan Sport
Jordan Sport Malles ciclistes amb cintura alta de 18 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Malles ciclistes amb cintura alta de 18 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)
Nike Everyday Elevated
Mitjons alts (3 parells)
19,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Los Angeles Lakers Association Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Materials reciclats
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Samarreta Nike Dri-FIT WNBA Rebel
94,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Samarreta de bàsquet Nike
Materials reciclats
WNBA Legends
Samarreta de bàsquet Nike
79,99 €
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Pantalons curts de malla WNBA Flow
Nike WNBA 30th
Pantalons curts de malla WNBA Flow
69,99 €
Nike Rival
Nike Rival Sostenidors esportius amb coixinet de subjecció ultraalta - Dona
Supervendes
Nike Rival
Sostenidors esportius amb coixinet de subjecció ultraalta - Dona
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Crossover
Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 13 cm - Dona
30 % de descompte
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Pantalons curts Diamond
Materials reciclats
Jordan Dri-FIT Sport
Pantalons curts Diamond
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts de 13 cm - Dona
Jordan Sport
Pantalons curts de 13 cm - Dona
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm Dri-FIT - Dona
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Samarreta estampada Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Samarreta estampada Dri-FIT - Dona
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
49,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Dona
Jordan Sport Crossover
Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Dona
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Sostenidors esportius Jumpman de subjecció mitjana amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Sostenidors esportius Jumpman de subjecció mitjana amb coixinet - Dona
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de teixit Woven Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de teixit Woven Dri-FIT - Home
30 % de descompte
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts Diamond de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Jordan Sport
Jordan Sport Malles ciclistes amb cintura alta de 18 cm - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Malles ciclistes amb cintura alta de 18 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)
Nike Everyday Elevated
Mitjons alts (3 parells)
19,99 €