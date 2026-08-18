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Leggings de cintura alta per a dona

(73)
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
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Nike Universa
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Malles ciclistes de cintura alta i 13 cm sense costures frontals - Dona
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Nike Universa
Malles ciclistes de cintura alta i 13 cm sense costures frontals - Dona
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
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Nike Swift
Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Supervendes
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 de cintura alta de running - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Leggings de 7/8 de cintura alta de running - Dona
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Nike Pro Seamless
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
Nike Pro Seamless
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
+1
Supervendes
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri de cintura alta - Dona
Nike Zenvy
Leggings capri de cintura alta - Dona
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 estampats de cintura alta i sense costures frontals - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Leggings de 7/8 estampats de cintura alta i sense costures frontals - Dona
114,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Supervendes
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Malles ciclistes de cintura alta sense costures frontals de 20 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
54,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
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Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings de cintura alta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Leggings de cintura alta Dri-FIT - Dona
59,99 €
Nike One
Nike One Nike One Leggings amb tires de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Nike One Leggings amb tires de longitud completa i cintura alta - Dona
54,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipus cotilla de cintura alta de 66 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings tipus cotilla de cintura alta de 66 cm - Dona
144,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 de cintura alta de running - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Leggings de 7/8 de cintura alta de running - Dona
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Nike Zenvy
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Dona
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Dona
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de cintura alta de 66 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings de cintura alta de 66 cm - Dona
129,99 €
Nike One
Nike One Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running de cintura alta Dri-FIT de 18 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running de cintura alta Dri-FIT de 18 cm - Dona
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalons curts de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Jordan Sport Essentials
Pantalons curts de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
39,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings cropped de cintura alta de 43 cm amb estampat - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings cropped de cintura alta de 43 cm amb estampat - Dona
119,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings plans de cintura alta de 66 cm - Dona
Supervendes
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings plans de cintura alta de 66 cm - Dona
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
42,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalons curts de cintura alta de 8 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Pantalons curts de cintura alta de 8 cm - Dona
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings capri de cintura alta - Dona
44,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
NikeSKIMS Shine
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de cintura alta amb peus - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings de cintura alta amb peus - Dona
144,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
Nike Zenvy
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
59,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
37,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalons curts de cintura alta de 7,6 cm amb estampat - Dona
NikeSKIMS Matte
Pantalons curts de cintura alta de 7,6 cm amb estampat - Dona
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanats de cintura alta sense costures frontals - Dona
Novetats
Nike Zenvy
Leggings acampanats de cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Malles ciclistes de cintura plana mitjana de 18 cm - Dona
NikeSKIMS Satin Shine
Malles ciclistes de cintura plana mitjana de 18 cm - Dona
74,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalons curts de 13 cm - Dona
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Pantalons curts de 13 cm - Dona
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings cropped de cintura alta de 43 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings cropped de cintura alta de 43 cm - Dona
119,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
47,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalons curts de 13 cm - Dona
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalons curts de 13 cm - Dona
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
NikeSKIMS Matte
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running de cintura alta Dri-FIT de 18 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running de cintura alta Dri-FIT de 18 cm - Dona
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalons curts de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Jordan Sport Essentials
Pantalons curts de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
39,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings cropped de cintura alta de 43 cm amb estampat - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings cropped de cintura alta de 43 cm amb estampat - Dona
119,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings plans de cintura alta de 66 cm - Dona
Supervendes
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings plans de cintura alta de 66 cm - Dona
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
42,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalons curts de cintura alta de 8 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Pantalons curts de cintura alta de 8 cm - Dona
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (dret) - Dona
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings capri de cintura alta - Dona
44,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
NikeSKIMS Shine
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de cintura alta amb peus - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings de cintura alta amb peus - Dona
144,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
Nike Zenvy
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
59,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
37,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalons curts de cintura alta de 7,6 cm amb estampat - Dona
NikeSKIMS Matte
Pantalons curts de cintura alta de 7,6 cm amb estampat - Dona
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanats de cintura alta sense costures frontals - Dona
Novetats
Nike Zenvy
Leggings acampanats de cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Malles ciclistes de cintura plana mitjana de 18 cm - Dona
NikeSKIMS Satin Shine
Malles ciclistes de cintura plana mitjana de 18 cm - Dona
74,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalons curts de 13 cm - Dona
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Pantalons curts de 13 cm - Dona
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
Jordan Sport
Malles de bàsquet de cintura alta d'un sol camal (esquerre) - Dona
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings cropped de cintura alta de 43 cm - Dona
NikeSKIMS Matte
Leggings cropped de cintura alta de 43 cm - Dona
119,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
47,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalons curts de 13 cm - Dona
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalons curts de 13 cm - Dona
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
NikeSKIMS Matte
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm per a dona
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Jordan Sport
Pantalons curts amb estampat i cintura alta de 13 cm Dri-FIT - Dona
44,99 €

Leggings de cintura alta per a dona: confiança a cada pas

Per fer ioga, running o entrenaments intensos, els leggings de cintura alta de Nike ofereixen un confort imbatible i una màxima confiança. La cinturilla es manté ferma i t'abraça el cos just allà on et cal. Els nostres leggings de cintura alta fets amb teixit no transparent han passat la prova de l'esquat, i et donen la confiança per fer tota mena de moviments i estiraments sense problemes.

La tecnologia Dri-FIT dels nostres leggings t'ajuda a combatre la humitat perquè et puguis concentrar a assolir els objectius que et proposis. El teixit evacua la suor de la pell perquè s'evapori ràpidament, i et manté seca i a punt per continuar entrenant. A més, gaudiràs de llibertat de moviment sense límit i podràs centrar-te a millorar la tècnica. Gràcies a la seva suavitat i ultraelasticitat, amb els leggings de Nike pots ajupir-te, fer esquats i saltar amb total llibertat.

Els leggings esportius de cintura alta amb butxaques et permeten portar les teves coses quan fas esport. Les butxaques internes són perfectes per desar-hi les claus, i les butxaques amb cremallera de darrere són ideals per portar-hi el mòbil amb seguretat. Amb les mans lliures, podràs afrontar tots els reptes de l'entrenament.