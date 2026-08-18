Leggings de cintura alta per a dona: confiança a cada pas
Per fer ioga, running o entrenaments intensos, els leggings de cintura alta de Nike ofereixen un confort imbatible i una màxima confiança. La cinturilla es manté ferma i t'abraça el cos just allà on et cal. Els nostres leggings de cintura alta fets amb teixit no transparent han passat la prova de l'esquat, i et donen la confiança per fer tota mena de moviments i estiraments sense problemes.
La tecnologia Dri-FIT dels nostres leggings t'ajuda a combatre la humitat perquè et puguis concentrar a assolir els objectius que et proposis. El teixit evacua la suor de la pell perquè s'evapori ràpidament, i et manté seca i a punt per continuar entrenant. A més, gaudiràs de llibertat de moviment sense límit i podràs centrar-te a millorar la tècnica. Gràcies a la seva suavitat i ultraelasticitat, amb els leggings de Nike pots ajupir-te, fer esquats i saltar amb total llibertat.
Els leggings esportius de cintura alta amb butxaques et permeten portar les teves coses quan fas esport. Les butxaques internes són perfectes per desar-hi les claus, i les butxaques amb cremallera de darrere són ideals per portar-hi el mòbil amb seguretat. Amb les mans lliures, podràs afrontar tots els reptes de l'entrenament.