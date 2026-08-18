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Blau Parts superiors

(426)
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Home
Supervendes
Nike Miler
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Home
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
39,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
Materials reciclats
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Nike
Nike Samarreta Alien - Nen/a petit/a
Nike
Samarreta Alien - Nen/a petit/a
19,99 €
Nike Strike
Nike Strike Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Nike Strike
Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Dri-FIT - Nen/a
54,99 €
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Anglaterra Strike
Anglaterra Strike Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a
Supervendes
Anglaterra Strike
Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Primera equipació Match de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Home
159,99 €
Nike Universa
Nike Universa Part superior de màniga curta de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Part superior de màniga curta de malla - Dona
74,99 €
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
37,99 €
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Part superior de tennis de màniga curta Aero-FIT - Home
Novetats
NikeCourt Slam
Part superior de tennis de màniga curta Aero-FIT - Home
89,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Samarreta de tirants de tennis - Dona
Novetats
NikeCourt Slam
Samarreta de tirants de tennis - Dona
79,99 €
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Samarreta amb butxaca - Home
Novetats
Jordan Flight Essentials
Samarreta amb butxaca - Home
49,99 €
Nike
Nike Samarreta d'entrenament Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike
Samarreta d'entrenament Dri-FIT - Home
24,99 €
Jordan
Jordan Part superior de porter - Home
Jordan
Part superior de porter - Home
89,99 €
Quarta equipació FC Barcelona Strike
Quarta equipació FC Barcelona Strike Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Quarta equipació FC Barcelona Strike
Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior de màniga llarga setinada oversized - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior de màniga llarga setinada oversized - Dona
69,99 €
Nike Strike
Nike Strike Part superior de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Nike Strike
Part superior de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
32,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
69,99 €
Nike Stride
Nike Stride Capa intermèdia de running amb mitja cremallera Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Stride
Capa intermèdia de running amb mitja cremallera Dri-FIT - Home
69,99 €
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Primera equipació Match de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Match de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Dona
159,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta Dri-FIT - Home
Nike Pro
Samarreta Dri-FIT - Home
37,99 €
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Primera equipació Stadium AFC Richmond 2026
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Par
Nike Par Polo de golf amb logotip al pit Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Par
Polo de golf amb logotip al pit Dri-FIT - Home
59,99 €
Brazil Strike
Brazil Strike Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Brazil Strike
Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
54,99 €
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27 Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2026/27
Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike Dri-FIT - Home
119,99 €
Nike Stride
Nike Stride Part superior de running de màniga curta Dri-FIT ADV - Home
Materials reciclats
Nike Stride
Part superior de running de màniga curta Dri-FIT ADV - Home
47,99 €
Segona equipació Match Brasil 2026
Segona equipació Match Brasil 2026 Samarreta de futbol Authentic Jordan Aero-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Match Brasil 2026
Samarreta de futbol Authentic Jordan Aero-FIT - Nen/a
139,99 €
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
79,99 €
Nike Miler
Nike Miler Part superior de running Dri-FIT amb mitja cremallera - Home
Materials reciclats
Nike Miler
Part superior de running Dri-FIT amb mitja cremallera - Home
54,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Advantage
Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top de tub cenyit - Dona
Supervendes
Nike Sportswear
Top de tub cenyit - Dona
39,99 €
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Match de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Aero-FIT - Home
159,99 €
Primera equipació Stadium FFF 2026
Primera equipació Stadium FFF 2026 Equipació de futbol de tres peces Replica Nike - Nen/a petit/a
Supervendes
Primera equipació Stadium FFF 2026
Equipació de futbol de tres peces Replica Nike - Nen/a petit/a
74,99 €
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Chelsea FC 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Anglaterra Strike
Anglaterra Strike Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Anglaterra Strike
Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
54,99 €
Jordan
Jordan Samarreta sense mànigues amb elements gràfics - Home
Jordan
Samarreta sense mànigues amb elements gràfics - Home
39,99 €
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Samarreta de futbol Replica de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Samarreta de futbol Replica de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike SB
Nike SB Samarreta de skateboard de malla d'estil futbol americà
Nike SB
Samarreta de skateboard de malla d'estil futbol americà
64,99 €
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta Dri-FIT - Dona
49,99 €
Tyreek Hill Miami Dolphins Rivalries Collection
Tyreek Hill Miami Dolphins Rivalries Collection Samarreta Nike Dri-FIT NFL Limited - Home
Tyreek Hill Miami Dolphins Rivalries Collection
Samarreta Nike Dri-FIT NFL Limited - Home
189,99 €
Quarta equipació Match FC Barcelona 2025/26
Quarta equipació Match FC Barcelona 2025/26 Samarreta de futbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Home
Personalitza
Materials reciclats
Quarta equipació Match FC Barcelona 2025/26
Samarreta de futbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Home
149,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Part superior de tennis Dri-FIT - Home
Materials reciclats
NikeCourt Advantage
Part superior de tennis Dri-FIT - Home
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
39,99 €
FFF Strike
FFF Strike Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a
Supervendes
FFF Strike
Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Nen/a
44,99 €
Segona equipació Stadium d'Austràlia 2026
Segona equipació Stadium d'Austràlia 2026 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Segona equipació Stadium d'Austràlia 2026
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Segona equipació Stadium Uruguai 2026
Segona equipació Stadium Uruguai 2026 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Segona equipació Stadium Uruguai 2026
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de running Dri-FIT ADV - Home
84,99 €
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Quarta equipació Stadium FC Barcelona 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
99,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Part superior d'una màniga Dri-FIT - Dona
Nike Zenvy
Part superior d'una màniga Dri-FIT - Dona
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Samarreta de tirants de running de disseny cropped Dri-FIT ADV - Dona
89,99 €
Primera equipació Match Inter de Milà 2026/27
Primera equipació Match Inter de Milà 2026/27 Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Match Inter de Milà 2026/27
Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Home
159,99 €
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
FC Barcelona Strike
Part superior d'entrenament de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
74,99 €
Air Jordan 85
Air Jordan 85 Dessuadora extragran de coll rodó amb elements gràfics - Home
Air Jordan 85
Dessuadora extragran de coll rodó amb elements gràfics - Home
39,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club Samarreta - Home
Philadelphia 76ers Club
Samarreta - Home
34,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Part superior de golf amb mitja cremallera Therma-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Velocity
Part superior de golf amb mitja cremallera Therma-FIT - Home
64,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Materials reciclats
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
104,99 €
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2025/26
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
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Supervendes
Primera equipació Stadium París Saint-Germain 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
79,99 €
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Producte esgotat
Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026
Samarreta de futbol de màniga curta Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Nen/a
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Materials reciclats
Tercera equipació Stadium Inter de Milà 2025/26
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Nen/a
79,99 €
Primera equipació Stadium Inter Milan 2026
Primera equipació Stadium Inter Milan 2026 Equipació de futbol de tres peces Replica Nike - Nen/a petit/a
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Inter Milan 2026
Equipació de futbol de tres peces Replica Nike - Nen/a petit/a
74,99 €