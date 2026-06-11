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Nike Everyday Lightweight Mitjons No-Show d'entrenament (6 parells) - Negre/Blanc

Nike Everyday Lightweight

Mitjons No-Show d'entrenament (6 parells)

22,99 €
Negre/Blanc
Blanc/Negre
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suau amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

COMODITAT I CAPIL·LARITZACIÓ DE LA SUOR.

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suau amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir els peus secs i còmodes.
  • Banda al pont per oferir més subjecció.
  • Silueta discreta per a un perfil baix.

Detalls del producte

  • Teixit: 66 % cotó, 32 % polièster, 2 % elastà. Jaspiat: 60 % cotó/38 % polièster/2 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: SX7679-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (92)

4.4 estrelles

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER 👍 BARDZO DOBRA JAKOŚĆ, SUPER WYGODNE!!!

Nike Everyday Lightweight Mitjons No-Show d'entrenament (6 parells)

Nike Everyday Lightweight

22,99 €

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