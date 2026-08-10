Nike Everyday Lightweight Mitjons curts d'entrenament (3 parells)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suaus amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
Nike Everyday Lightweight
COMODITAT I CAPIL·LARITZACIÓ DE LA SUOR.
Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suaus amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.2 estrelles
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight