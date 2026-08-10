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Nike Everyday Lightweight Mitjons curts d'entrenament (3 parells) - Negre/Blanc

Nike Everyday Lightweight

Mitjons curts d'entrenament (3 parells)

15,99 €
Negre/Blanc
Blanc/Negre
Multicolor
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suaus amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

COMODITAT I CAPIL·LARITZACIÓ DE LA SUOR.

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Lightweight. Els fils suaus amb tecnologia que capil·laritza la suor mantenen la transpirabilitat i la comoditat.

Avantatges

  • La tecnologia Dri-FIT manté la transpirabilitat i la comoditat.
  • Vores elàstiques que mantenen els mitjons a lloc.
  • Banda al pont per oferir més subjecció.

Detalls del producte

  • Teixit: llis: 61 % cotó, 36 % polièster, 3 % poliuretà. Jaspiat: 58 % cotó, 40 % polièster, 2 % poliuretà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: SX7677-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (123)

4.2 estrelles

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight Mitjons curts d'entrenament (3 parells)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

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