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Nike Everyday Elevated Sport Mitjons alts (3 parells) - Multicolor

Nike Everyday Elevated Sport

Mitjons alts (3 parells)

19,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.


  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir els peus secs i còmodes.
  • L' amortiment a l'avantpeu i al taló ajuda a suavitzar l'impacte de l'entrenament.
  • Malla transpirable a la part superior per a més ventilació.
  • La banda al pont del peu és cenyida i ferma.
  • El taló i la puntera reforçats ofereixen un disseny durador.
  • Hem teixit la talla a la part inferior dels mitjons per evitar que els barregis quan els rentis.

Detalls del producte

  • 97 % polièster, 3 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IH8535-901

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla L i fa 183 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport Mitjons alts (3 parells)

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Completa el look

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