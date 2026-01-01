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Nike Everyday Elevated Mitjons per sobre dels bessons (1 parell) - Negre/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Mitjons per sobre dels bessons (1 parell)

14,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.


  • Color mostrat: Negre/Platinum Tint
  • Model: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

14,99 €

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.

Avantatges

  • L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
  • La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
  • La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
  • La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
  • La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.

Detalls del producte

  • 97 % polièster, 3 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Platinum Tint
  • Model: IO1846-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 177 cm d'alçada
  • Guia de talles

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    Nike Everyday Elevated Mitjons per sobre dels bessons (1 parell)

    Nike Everyday Elevated

    14,99 €

    Completa el look