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Nike Everyday Elevated
Mitjons per sobre dels bessons (1 parell)
14,99 €
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
- Color mostrat: Negre/Platinum Tint
- Model: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
14,99 €
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
Avantatges
- L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
- La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
- La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
- Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
- La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
- La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.
Detalls del producte
- 97 % polièster, 3 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Platinum Tint
- Model: IO1846-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 177 cm d'alçada
- Guia de talles
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Nike Everyday Elevated
14,99 €