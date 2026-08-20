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Nike Everyday Elevated Mitjons invisibles (3 parells) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Mitjons invisibles (3 parells)

17,99 €
Nike Everyday Elevated Mitjons invisibles (3 parells) - Multicolor
Nike Everyday Elevated Mitjons invisibles (3 parells) - Multicolor
Nike Everyday Elevated Mitjons invisibles (3 parells) - Multicolor

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.


  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: HQ8028-904

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.

Avantatges

  • L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
  • La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
  • La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
  • La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
  • La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.

Detalls del producte

  • 71 % cotó, 27 % polièster, 2 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: HQ8028-904

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Everyday Elevated Mitjons invisibles (3 parells)

    Nike Everyday Elevated

    17,99 €