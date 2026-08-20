Nike Everyday Elevated
Mitjons invisibles (3 parells)
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
- Color mostrat: Multicolor
- Model: HQ8028-904
Nike Everyday Elevated
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
Avantatges
- L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
- La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
- La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
- Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
- La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
- La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.
Detalls del producte
- 71 % cotó, 27 % polièster, 2 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Multicolor
- Model: HQ8028-904
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Everyday Elevated