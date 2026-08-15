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Nike Everyday Elevated Mitjons curts (3 parells) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Mitjons curts (3 parells)

19,99 €
Nike Everyday Elevated Mitjons curts (3 parells) - Multicolor
Nike Everyday Elevated Mitjons curts (3 parells) - Multicolor
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit. Els elements gràfics Nike Court porten l'estil més enllà de la pista.


  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit. Els elements gràfics Nike Court porten l'estil més enllà de la pista.

Avantatges

  • L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
  • La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
  • La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
  • La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
  • La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.

Detalls del producte

  • 69 % cotó, 29 % polièster, 2 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IH8635-902

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (7)

4.4 estrelles

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated Mitjons curts (3 parells)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Completa el look

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