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Puntuació alta
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (6 parells) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Mitjons alts (6 parells)

29,99 €
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (6 parells) - Multicolor
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Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.


  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

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Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.

Avantatges

  • L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
  • La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
  • La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
  • La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
  • La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.

Detalls del producte

  • 67 % cotó, 30 % polièster, 3 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: HQ8021-908

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (146)

4.8 estrelles

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

  • High quality Nike Socks

    Schema 12

    [This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Such a staple!

    Buster

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.

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