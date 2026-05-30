Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)

Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit. Els elements gràfics Nike Basketball aporten un acabat elegant inspirat en la pista de bàsquet.
Nike Everyday Elevated
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit. Els elements gràfics Nike Basketball aporten un acabat elegant inspirat en la pista de bàsquet.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Nike Everyday Elevated