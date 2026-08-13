Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)

Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
Nike Everyday Elevated
Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3.2 estrelles
Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
RafałB465688250
2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike
Good Socks
Kathy99600056
Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.
Nike Everyday Elevated