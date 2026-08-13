 
Imatge 1 de 6
Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Mitjons alts (3 parells)

19,99 €
Multicolor
Multicolor
Multicolor
Negre
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.


  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IM7949-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Comença el dia amb bon peu. Hem millorat els nostres mitjons exclusius de dalt a baix. Sentiràs com si caminessis pels núvols gràcies als fils més suaus que conserven la forma, un amortiment increïble per gaudir de la màxima comoditat i un nou ajust cenyit.

Avantatges

  • L'amortiment al taló i a la part davantera del peu ofereix una sensació suau.
  • La subjecció al pont i un ajust renovat envolten el peu per a una sensació còmoda i estable.
  • La puntera i el taló reforçats estan dissenyats per resistir el desgast diari.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat als peus.
  • La malla completa a la part superior del peu afegeix transpirabilitat.
  • La talla cosida a la planta del peu evita confusions a l'hora d'emparellar-les.

Detalls del producte

  • 67 % cotó, 30 % polièster, 3 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Multicolor
  • Model: IM7949-901

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

3.2 estrelles

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Nike Everyday Elevated Mitjons alts (3 parells)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Completa el look