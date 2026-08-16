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Nike Everyday Cushioned Mitjons alts d'entrenament (6 parells) - Carbon Heather/Negre

Nike Everyday Cushioned

Mitjons alts d'entrenament (6 parells)

24,99 €
Carbon Heather/Negre
Blanc/Negre
Negre/Blanc
Multicolor
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Cushioned. El teixit French Terry gruixut de la sola proporciona una comoditat addicional durant els exercicis de peus i els aixecaments i, alhora, una banda elàstica al pont del peu proporciona més subjecció a la part mitjana del peu.


  • Color mostrat: Carbon Heather/Negre
  • Model: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

COMODITAT I SUBJECCIÓ.

Potencia el teu entrenament amb els mitjons Nike Everyday Cushioned. El teixit French Terry gruixut de la sola proporciona una comoditat addicional durant els exercicis de peus i els aixecaments i, alhora, una banda elàstica al pont del peu proporciona més subjecció a la part mitjana del peu.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir els peus secs i còmodes.
  • Sola de teixit French terry gruixut per a més comoditat i absorció d'impactes.
  • Banda elàstica al pont per oferir més subjecció.
  • Disseny alt que cobreix el turmell i la part inferior de la cama.

Detalls del producte

  • Teixit: 67 % cotó / 30 % polièster / 2 % elastà / 1 % nylon
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Carbon Heather/Negre
  • Model: SX7666-064

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (638)

4.5 estrelles

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned Mitjons alts d'entrenament (6 parells)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

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