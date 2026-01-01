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Nike
Estora d'entrenament (5 mm)
64,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta estora d'entrenament ultralleugera presenta una capa superior resistent i una base d'escuma de suport per a una comoditat duradora, independentment d'on entrenis.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IQ6085-091
Nike
64,99 €
Aquesta estora d'entrenament ultralleugera presenta una capa superior resistent i una base d'escuma de suport per a una comoditat duradora, independentment d'on entrenis.
Detalls del producte
- 80 % butiral de polivinil, 20 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IQ6085-091
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike
64,99 €