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Nike Estora d'entrenament (5 mm) - Negre/Negre/Blanc

Nike

Estora d'entrenament (5 mm)

64,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta estora d'entrenament ultralleugera presenta una capa superior resistent i una base d'escuma de suport per a una comoditat duradora, independentment d'on entrenis.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IQ6085-091

Nike

64,99 €

Aquesta estora d'entrenament ultralleugera presenta una capa superior resistent i una base d'escuma de suport per a una comoditat duradora, independentment d'on entrenis.

Detalls del producte

  • 80 % butiral de polivinil, 20 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IQ6085-091

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Estora d'entrenament (5 mm)

    Nike

    64,99 €

    Completa el look

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