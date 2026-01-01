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Nike Essentials Hooded Coverall Granota - Nadó - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Granota - Nadó

27,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau en contacte amb la pell delicada dels nadons per oferir una comoditat increïble. La cremallera completa facilita el canvi de roba, alhora que la caputxa proporciona una sensació espectacular i una protecció addicional si els la poses.


  • Color mostrat: Pale Ivory
  • Model: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau en contacte amb la pell delicada dels nadons per oferir una comoditat increïble. La cremallera completa facilita el canvi de roba, alhora que la caputxa proporciona una sensació espectacular i una protecció addicional si els la poses.

Avantatges

Tancament amb cremallera completa per facilitar el canvi de roba i la combinació amb altres peces.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pale Ivory
  • Model: FV4455-110

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Essentials Hooded Coverall Granota - Nadó

    Nike Essentials Hooded Coverall

    27,99 €

    Completa el look