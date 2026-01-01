Nike Essentials Hooded Coverall
Granota - Nadó
Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau en contacte amb la pell delicada dels nadons per oferir una comoditat increïble. La cremallera completa facilita el canvi de roba, alhora que la caputxa proporciona una sensació espectacular i una protecció addicional si els la poses.
- Color mostrat: Pale Ivory
- Model: FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau en contacte amb la pell delicada dels nadons per oferir una comoditat increïble. La cremallera completa facilita el canvi de roba, alhora que la caputxa proporciona una sensació espectacular i una protecció addicional si els la poses.
Avantatges
Tancament amb cremallera completa per facilitar el canvi de roba i la combinació amb altres peces.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pale Ivory
- Model: FV4455-110
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Essentials Hooded Coverall