Erling Haaland Club Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Nen/a

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Erling Haaland Club Fleece
Pantalons curts Nike de futbol - Nen/a
30 % de descompte
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquests pantalons curts de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, estan confeccionats per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.
- Color mostrat: Phantom/Hot Punch
- Model: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30 % de descompte
Aquests pantalons curts de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, estan confeccionats per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Interior de les butxaques: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Phantom/Hot Punch
- Model: IO5901-027
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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Erling Haaland Club Fleece
30 % de descompte