 
Imatge 1 de 5
Erling Haaland Club Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Nen/a - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Pantalons curts Nike de futbol - Nen/a

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquests pantalons curts de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, estan confeccionats per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.


  • Color mostrat: Phantom/Hot Punch
  • Model: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30 % de descompte

Aquests pantalons curts de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, estan confeccionats per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Interior de les butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Phantom/Hot Punch
  • Model: IO5901-027

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Erling Haaland Club Fleece.

    Erling Haaland Club Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Nen/a

    Erling Haaland Club Fleece

    30 % de descompte

    Completa el look