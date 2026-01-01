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Erling Haaland Club Fleece Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Nen/a - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Nen/a

30 % de descompte
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquesta part superior de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, està confeccionada per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.


  • Color mostrat: Obsidian/Green Strike
  • Model: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30 % de descompte

Aquesta part superior de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, està confeccionada per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Green Strike
  • Model: IO5902-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

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    Erling Haaland Club Fleece Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Nen/a

    Erling Haaland Club Fleece

    30 % de descompte

    Completa el look

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