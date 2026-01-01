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Erling Haaland Club Fleece
Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Nen/a
30 % de descompte
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquesta part superior de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, està confeccionada per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.
- Color mostrat: Obsidian/Green Strike
- Model: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
30 % de descompte
Aquesta part superior de teixit Fleece, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, està confeccionada per mantenir la calidesa mentre representes el teu jugador preferit.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Green Strike
- Model: IO5902-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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Erling Haaland Club Fleece
30 % de descompte