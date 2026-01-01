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Erling Haaland Academy Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a - Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch

Materials reciclats

Erling Haaland Academy

Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

30 % de descompte
Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/Blanc/Green Strike/Green Strike

Producte esgotat.

Aquest color no està disponible en aquests moments.

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquests pantalons curts lleugers, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor i panells de malla per mantenir la frescor mentre domines el camp.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
  • Model: IF2812-100

Erling Haaland Academy

30 % de descompte

Aquests pantalons curts lleugers, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor i panells de malla per mantenir la frescor mentre domines el camp.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
  • Model: IF2812-100

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 132 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Erling Haaland Academy Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

    Erling Haaland Academy

    30 % de descompte

    Completa el look

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