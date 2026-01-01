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Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026 Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike ACG Dri-FIT - Home - Hyper Blue/Negre/Safety Orange

Materials reciclats

Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026

Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike ACG Dri-FIT - Home

109,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.


  • Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
  • Model: IB3144-413

Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026

109,99 €

Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Inspiració en les equipacions professionals

La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.

Detalls del producte

  • Disseny Replica
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
  • Model: IB3144-413

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Completa el look

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