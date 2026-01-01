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Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain Mitjons de futbol fins als genolls Nike Dri-FIT ADV - Negre/Blanc

Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain

Mitjons de futbol fins als genolls Nike Dri-FIT ADV

22,99 €
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Vesteix-te com el teu equip amb aquests mitjons VaporFast del París Saint-Germain. S'han dissenyat per reduir la compressió als bessons, de manera que no hauràs de tornar a fer forats als mitjons. Incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor i un amortiment col·locat estratègicament per ajudar-te a mantenir la concentració al camp.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IQ6934-010

Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain

22,99 €

Vesteix-te com el teu equip amb aquests mitjons VaporFast del París Saint-Germain. S'han dissenyat per reduir la compressió als bessons, de manera que no hauràs de tornar a fer forats als mitjons. Incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor i un amortiment col·locat estratègicament per ajudar-te a mantenir la concentració al camp.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
  • El rivet ampliat ajuda a mantenir els mitjons al seu lloc i redueix els plecs.

Detalls del producte

  • 95 % polièster, 5 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IQ6934-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain Mitjons de futbol fins als genolls Nike Dri-FIT ADV

    Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain

    22,99 €

    Completa el look

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