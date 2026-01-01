Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain
Mitjons de futbol fins als genolls Nike Dri-FIT ADV
Vesteix-te com el teu equip amb aquests mitjons VaporFast del París Saint-Germain. S'han dissenyat per reduir la compressió als bessons, de manera que no hauràs de tornar a fer forats als mitjons. Incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor i un amortiment col·locat estratègicament per ajudar-te a mantenir la concentració al camp.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IQ6934-010
Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain
Vesteix-te com el teu equip amb aquests mitjons VaporFast del París Saint-Germain. S'han dissenyat per reduir la compressió als bessons, de manera que no hauràs de tornar a fer forats als mitjons. Incorporen una tecnologia avançada que capil·laritza la suor i un amortiment col·locat estratègicament per ajudar-te a mantenir la concentració al camp.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que capil·laritza la humitat amb un disseny avançat i característiques que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
- El rivet ampliat ajuda a mantenir els mitjons al seu lloc i redueix els plecs.
Detalls del producte
- 95 % polièster, 5 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IQ6934-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Equipació de porter VaporFast París Saint-Germain